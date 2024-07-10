Черная кошка перейдет дорогу: кому тотально не повезет завтра, 11 июля

Иногда бывают такие дни, когда буквально все валится из рук, а запланированные события идут наперекосяк. Уже завтра кому-то придется перетерпеть серию неудач.

Овен и Дева, лучше воздержитесь от грандиозных планов, чтобы не испытать тотального несчастья, пишет LifeStyle 24.

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Овен

В личных делах могут возникнуть трудности. Завтра будет высока вероятность того, что даже малейшие мелочи приведут к конфликтам и недоразумениям с близкими людьми. Лучше ограничить себя в лишних делах, которые могут подождать.

Гороскоп для Овнов

Дева

Возможны финансовые потери и неудачные проекты, которые могут привести к материальным проблемам. Завтра у вас будет тотальное недоразумение со всеми вокруг, а банальный поход в магазин может обернуться катастрофой.

Гороскоп для Девы