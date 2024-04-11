Сделайте это немедленно: в апреле 2 знакам зодиака надо отдать все долги

Двум знакам зодиака стоит срочно отдать долги. Сделать это необходимо уже до конца месяца.

Так, Тельцы и Рыбы, если вы брали деньги в долг, пришло время их возвращать. Отдайте в ближайшие дни, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Звезды предсказывают вам огромный финансовый успех. Однако, как заработаете кругленькую сумму, не выбрасывайте деньги на ветер. Лучше срочно отдайте долги.

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Рыбы

Возможно, вы еще давно взяли в долг, однако, так и не отдали. То, что человек не давит, не означает, что можно не возвращать. Сделайте это до конца апреля.

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