Астрологи говорят, что речь идет об Овнах, Весах и Девах. Что именно их ждет, читайте в гороскопе LifeStyle 24.

Кстати Не выбрасывать деньги на ветер: в апреле 4 знакам зодиака стоит экономить

Овен

В этом месяце Овнам срочно понадобится финансовая поддержка. Уже вскоре они потеряют почти все свои деньги, поэтому совсем не на что будет жить. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака в дальнейшем быть более внимательными и ценить свою работу, в первую очередь.

Финансовый гороскоп для Овнов

Гороскоп для Овнов

Весы

Весов финансовые проблемы ждут уже на следующей неделе. Кроме того, они затянутся вплоть до конца апреля. Поэтому представителям этого знака зодиака нужно собраться с силами, чтобы не упасть духом, а преодолеть все трудности.

Финансовый гороскоп для Весов

Гороскоп для Весов

Дева

В прошлом месяце Девам удалось заработать немалую сумму средств. Однако уже совсем скоро представители этого знака зодиака столкнутся с обманом, поэтому потеряют ее. Они будут иметь дело с мошенниками, которые уже давно вредят людям.

Финансовый гороскоп для Дев

Гороскоп для Дев