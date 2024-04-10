Астрологи говорят, что речь идет об Овнах, Весах и Девах. Что именно их ждет, читайте в гороскопе LifeStyle 24.

Кстати Не выбрасывать деньги на ветер: в апреле 4 знакам зодиака стоит экономить

Овен

В этом месяце Овнам срочно понадобится финансовая поддержка. Уже вскоре они потеряют почти все свои деньги, поэтому совсем не на что будет жить. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака в дальнейшем быть более внимательными и ценить свою работу, в первую очередь.

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Весы

Весов финансовые проблемы ждут уже на следующей неделе. Кроме того, они затянутся вплоть до конца апреля. Поэтому представителям этого знака зодиака нужно собраться с силами, чтобы не упасть духом, а преодолеть все трудности.

Гороскоп для Весов

Дева

В прошлом месяце Девам удалось заработать немалую сумму средств. Однако уже совсем скоро представители этого знака зодиака столкнутся с обманом, поэтому потеряют ее. Они будут иметь дело с мошенниками, которые уже давно вредят людям.

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