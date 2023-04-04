Сплошные проблемы и неудачи: 3 знака зодиака, которым не повезет в апреле

Апрель станет сплошной неудачей для трех знаков зодиака в разных сферах жизни. Кому ждут разочарования и проблемы во втором месяце весны – читайте ниже.

Если одним знакам зодиака в апреле будет везти, других ждет не такое счастливое развитие событий. Астрологи сообщают, что Водолеев, Овнов и Рыб будет ждать неудача в этом месяце, сообщает 24 Канал.

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Водолей

В апреле Водолеев ждет плохое настроение депрессивное состояние. Поэтому все дела будут оканчиваться неудачами, даже не начавшись. Этим знакам зодиака стоит взять себя в руки и ободрить, чтобы не подвергать сплошные неудачи.



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Рыбы

Планеты прогнозируют Рыбам ссоры и скандалы с близкими и друзьями, которые разочаруют и огорчат. Не исключено, что причиной этого можете стать вы сами. Конфликты могут стать главными неприятностями в апреле, но этого можно избежать, если быть более сдержанным.



Гороскоп для рыб

Овен

Астрологи прогнозируют Овнам неприятности на работе. Есть шанс допустить ошибку, которая может стоить вам должности или зарплаты. Чтобы этого не допустить, научитесь прислушиваться к критике и попробуйте научиться новому.



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