Узнать о том, что ждет всех знаков зодиака в эту пятницу, вы можете в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. С 8 марта, лучшие читательницы!
Невероятно Какому знаку зодиака повезет в любви уже 8 марта
Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 марта для Овнов
Сегодняшний праздник Овны не будут проводить в одиночестве. Поскольку пока рядом нет любимого человека, то Международный женский день вы встретите с самыми близкими друзьями. Астрологи говорят, что будете чувствовать себя счастливыми.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 марта для Тельцов
У Тельцов совсем не будет настроения, а выходить из дома не захочется. Поэтому пятницу проведете в скучной и депрессивной атмосфере.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 марта для Близнецов
В этом году Близнецы с нетерпением ждали 8 марта. Вы уже придумали красивый образ и запланировали кое-что интересное. Праздник должен пройти прекрасно и оставить после себя только положительные эмоции.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 марта для Раков
Раки любят отмечать Международный женский день. Однако в этом году праздничное настроение куда-то исчезло. Возможно, родные помогут исправить ситуацию, поэтому пригласите их сегодня в гости.
Лев (21 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 марта для Львов
Львам сейчас точно не до выходных, поэтому представители этого знака зодиака будут работать весь день. На некоторое время даже забудете о празднике.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 марта для Дев
Девы все свое время посвятят любимому человеку. Февраль выдался сложным для вашей пары, поэтому сейчас срочно необходимо латать все дыры.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 марта для Весов
8 марта Весы получат приятные новости с работы. Дело в том, что ваши старания наконец-то заметили, поэтому предложат новую должность. Судьба подготовила прекрасный подарок на Международный женский день.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 марта для Скорпионов
Сегодня друзья помогут Скорпионам немного отвлечься от проблем. Поэтому пятница пройдет для вас замечательно. Однако уже завтра настроение снова испортится.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 марта для Стрельцов
Стрельцы решили, что ближайшие три дня проведут с родными. Атмосфера, которая будет царить дома на выходных, зарядит вас невероятной энергией.
Козерог (22 декабря – 22 января)
Гороскоп на 8 марта для Козерогов
Козероги не имели никаких планов на 8 марта, однако они неожиданно появятся. Вы не очень любите сюрпризы и спонтанные события, но сегодня это значительно поднимет настроение и сделает день незабываемым.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 марта для Водолеев
Водолеи погрязли в плохих мыслях. Вы загнали себя в тупик, из которого пока невозможно выбраться. Нужно просто пережить этот период.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 марта для Рыб
Рыб сегодня ждет романтический ужин. Вторая половинка решит вас удивить в Международный женский день. Ничто не сможет испортить настроение.