Узнать о том, что ждет всех знаков зодиака в эту пятницу, вы можете в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. С 8 марта, лучшие читательницы!

Невероятно Какому знаку зодиака повезет в любви уже 8 марта

Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 марта для Овнов

Сегодняшний праздник Овны не будут проводить в одиночестве. Поскольку пока рядом нет любимого человека, то Международный женский день вы встретите с самыми близкими друзьями. Астрологи говорят, что будете чувствовать себя счастливыми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 марта для Тельцов

У Тельцов совсем не будет настроения, а выходить из дома не захочется. Поэтому пятницу проведете в скучной и депрессивной атмосфере.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 марта для Близнецов

В этом году Близнецы с нетерпением ждали 8 марта. Вы уже придумали красивый образ и запланировали кое-что интересное. Праздник должен пройти прекрасно и оставить после себя только положительные эмоции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 марта для Раков

Раки любят отмечать Международный женский день. Однако в этом году праздничное настроение куда-то исчезло. Возможно, родные помогут исправить ситуацию, поэтому пригласите их сегодня в гости.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 марта для Львов

Львам сейчас точно не до выходных, поэтому представители этого знака зодиака будут работать весь день. На некоторое время даже забудете о празднике.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 марта для Дев

Девы все свое время посвятят любимому человеку. Февраль выдался сложным для вашей пары, поэтому сейчас срочно необходимо латать все дыры.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 марта для Весов

8 марта Весы получат приятные новости с работы. Дело в том, что ваши старания наконец-то заметили, поэтому предложат новую должность. Судьба подготовила прекрасный подарок на Международный женский день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 марта для Скорпионов

Сегодня друзья помогут Скорпионам немного отвлечься от проблем. Поэтому пятница пройдет для вас замечательно. Однако уже завтра настроение снова испортится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 марта для Стрельцов

Стрельцы решили, что ближайшие три дня проведут с родными. Атмосфера, которая будет царить дома на выходных, зарядит вас невероятной энергией.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 8 марта для Козерогов

Козероги не имели никаких планов на 8 марта, однако они неожиданно появятся. Вы не очень любите сюрпризы и спонтанные события, но сегодня это значительно поднимет настроение и сделает день незабываемым.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 марта для Водолеев

Водолеи погрязли в плохих мыслях. Вы загнали себя в тупик, из которого пока невозможно выбраться. Нужно просто пережить этот период.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 марта для Рыб

Рыб сегодня ждет романтический ужин. Вторая половинка решит вас удивить в Международный женский день. Ничто не сможет испортить настроение.