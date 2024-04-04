Кто из знаков зодиака приблизится к своей мечте: гороскоп на 4 апреля
Сегодня скучать точно не придется Овнам, Девам, Водолеям и Рыбам. Представителей этих знаков зодиака ждет замечательный день, который запомнится надолго.
Один из них, в частности, станет еще ближе к осуществлению мечты. Больше деталей узнавайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.
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Гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 4 апреля для Овнов
Овнам этот четверг принесет много новых эмоций. Вас ждет активный день, который не захочется отпускать. Наполнитесь положительной энергетикой.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 апреля для Тельцов
Недавно Тельцы попробовали себя в новом занятии, поэтому теперь полностью им увлечены. Ваша заинтересованность со временем даст хорошие плоды.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 апреля для Близнецов
Астрологи рекомендуют Близнецам сегодня довериться собственным ощущениям и действовать так, как подсказывает сердце. Так вы точно не ошибетесь.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 апреля для Раков
Ракам надоело одиночество. Уже хочется наконец найти человека, который будет оберегать, любить и заботиться. Однако пока такого, к сожалению, нет.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 4 апреля для Львов
Львам трудно сдерживать свои эмоции, особенно негативные. Представители этого знака зодиака знают о проблеме, однако пока ничего с ней не делают.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 апреля для Дев
Астрологи говорят, что Девам сегодня повезет. Вы еще на несколько шагов приблизитесь к своей мечте. Уже совсем скоро будете невероятно счастливы.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 апреля для Весов
Весам нужна пауза, чтобы немножко успокоиться. Вы взяли на себя слишком много обязанностей, с которыми не можете справиться самостоятельно.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 апреля для Скорпионов
Скорпионы, выделяйте больше времени на работу. Из-за своей лени вскоре вы можете столкнуться с большим количеством проблем.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 апреля для Стрельцов
Стрельцы всерьез задумались над созданием семьи. Однако астрологи советуют не спешить, а хорошо взвесить свое решение. Ведь оно кардинально изменит жизнь, вас будут ждать не только положительные моменты, но и отрицательные.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 апреля для Козерогов
Козероги опустошены и не знают, где искать силы. Мир кажется таким жестоким, а обыденность – слишком серой. Надо добавлять ярких красок.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 апреля для Водолеев
Водолеи наконец-то решатся попробовать экстремальный вид спорта. Эмоции, которые вы испытаете, запомнятся на всю жизнь.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 апреля для Рыб
Рыбы, для вас готовят сюрприз. Близкий человек действительно очень старается, поэтому надеется, что вы оцените подарок и искренне поблагодарите.