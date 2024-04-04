Кто из знаков зодиака приблизится к своей мечте: гороскоп на 4 апреля

Сегодня скучать точно не придется Овнам, Девам, Водолеям и Рыбам. Представителей этих знаков зодиака ждет замечательный день, который запомнится надолго.

Один из них, в частности, станет еще ближе к осуществлению мечты. Больше деталей узнавайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

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Гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 апреля для Овнов

Овнам этот четверг принесет много новых эмоций. Вас ждет активный день, который не захочется отпускать. Наполнитесь положительной энергетикой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 апреля для Тельцов

Недавно Тельцы попробовали себя в новом занятии, поэтому теперь полностью им увлечены. Ваша заинтересованность со временем даст хорошие плоды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 апреля для Близнецов

Астрологи рекомендуют Близнецам сегодня довериться собственным ощущениям и действовать так, как подсказывает сердце. Так вы точно не ошибетесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 апреля для Раков

Ракам надоело одиночество. Уже хочется наконец найти человека, который будет оберегать, любить и заботиться. Однако пока такого, к сожалению, нет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 4 апреля для Львов

Львам трудно сдерживать свои эмоции, особенно негативные. Представители этого знака зодиака знают о проблеме, однако пока ничего с ней не делают.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 апреля для Дев

Астрологи говорят, что Девам сегодня повезет. Вы еще на несколько шагов приблизитесь к своей мечте. Уже совсем скоро будете невероятно счастливы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 апреля для Весов

Весам нужна пауза, чтобы немножко успокоиться. Вы взяли на себя слишком много обязанностей, с которыми не можете справиться самостоятельно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 апреля для Скорпионов

Скорпионы, выделяйте больше времени на работу. Из-за своей лени вскоре вы можете столкнуться с большим количеством проблем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 апреля для Стрельцов

Стрельцы всерьез задумались над созданием семьи. Однако астрологи советуют не спешить, а хорошо взвесить свое решение. Ведь оно кардинально изменит жизнь, вас будут ждать не только положительные моменты, но и отрицательные.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 апреля для Козерогов

Козероги опустошены и не знают, где искать силы. Мир кажется таким жестоким, а обыденность – слишком серой. Надо добавлять ярких красок.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 апреля для Водолеев

Водолеи наконец-то решатся попробовать экстремальный вид спорта. Эмоции, которые вы испытаете, запомнятся на всю жизнь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 апреля для Рыб

Рыбы, для вас готовят сюрприз. Близкий человек действительно очень старается, поэтому надеется, что вы оцените подарок и искренне поблагодарите.