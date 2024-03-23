Детальный прогноз от астрологов смотрите в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Узнайте, какой будет суббота для вас, родных и друзей.

Кто это Эти 2 знака зодиака чаще всего имеют финансовые трудности

Гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 марта для Овнов

Овны ждали этих выходных, чтобы отдохнуть, однако астрологи говорят, что все пойдет коту под хвост. Появится множество дел, которые не удастся отложить на понедельник.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 марта для Тельцов

Тельцам очень мешает упрямство. Именно из-за него у вас в последнее время много конфликтов с близкими. Отношения рушатся на глазах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 марта для Близнецов

Близнецы наконец-то встретили любимого человека. Теперь хочется каждую минуту быть вместе. Однако следите за тем, чтобы не надоесть друг другу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 марта для Раков

У Раков будет насыщенный день. К вечеру появится невероятная усталость, поэтому постарайтесь максимально отдохнуть в это время, чтобы иметь еще силы на завтра.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 марта для Львов

Астрологи говорят, что сейчас Львы на правильном пути. Главное в один момент не свернуть с дороги, чтобы достичь желаемых результатов.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 марта для Дев

Девы ищут спокойствие, однако пока оно очень далеко от вас. В ближайшие дни организм испытает большой стресс. Поэтому не расслабляйтесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 марта для Весов

Весам до сих пор бывает сложно справляться со своими эмоциями, но прогресс очевиден. Не сбавляйте темп, продолжайте двигаться в том же направлении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 марта для Скорпионов

Скорпионы привыкли думать только о себе. Однако не забывайте, что вашим родным также иногда необходима поддержка. Поэтому преодолевайте самоуверенность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 марта для Стрельцов

Стрельцам нужен настоящий человек-мотиватор. Ведь представителям этого знака зодиака сложно заставить себя к чему-то собственными усилиями.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 23 марта для Козерогов

На днях Козероги встретили давнего друга, с которым потеряли связь. Поэтому запланируйте на сегодня поход на кофе, чтобы хорошо провести время.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 марта для Водолеев

Водолеи не знают, как справляться со всем, что навалилось. Хочется закутаться в одеяло и не вылезать до тех пор, пока все проблемы не исчезнут.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 марта для Рыб

Рыбы сегодня полностью абстрагируются от всех, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Вам нужно решить много жизненных моментов.