Более подробный прогноз читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Узнайте, каким будет для вас этот день.

О ком идет речь 4 знака зодиака, умеющих прощать измену

Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 января для Овнов

Сегодня Овнам придется распутывать сложную ситуацию. На один день вы будто станете главным героем детектива. Астрологи говорят, что будет happy and, однако советуют не привыкать к таким авантюрам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 января для Тельцов

Утром Тельцы неожиданно захотят пойти в спортзал. Это достаточно необычное решение для вас, ведь в последнее время в жизни практически не было физических упражнений. Однако астрологи говорят, что спорт следует сделать своей привычкой. Он ведь хорошо влияет на здоровье.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 января для Близнецов

Близнецам нужно быть увереннее в себе, иначе поставленных целей не достичь. Не бойтесь проявлять лидерские качества характера.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 января для Раков

Раки, пришло время проявлять себя на работе. Иначе желанную премию или повышение вы не получите. Не бойтесь рассказывать руководству обо всех своих идеях. Ведь астрологи говорят, что некоторые из них заслуживают внимания.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 января для Львов

Львам нужно думать о своем будущем, особенно о личной жизни. Вы ведь очень мечтаете о семье, однако, пока не уверены в своем партнере. Возможно, следует инициировать разговор, чтобы проговорить важные моменты.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 января для Дев

Девам сейчас лучше ни с кем не ссориться. Кроме того, что вы навлечете много проблем, еще и испортите себе нервную систему. В ближайшие дни проявите терпение и спокойствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 января для Весов

Вскоре Весам может понадобиться помощь юриста. Ведь вам неожиданно придется решать многие "бумажные" вопросы, в которых сложно разобраться самостоятельно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 января для Скорпионов

Сейчас Скорпионам важно побыть наедине. Даже встречи с друзьями и родными следует перенести на более благоприятный период. Ведь вам необходимо проанализировать свою жизнь, чтобы избавиться от хаоса и непонимания, которые сейчас царят.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 января для Стрельцов

Стрельцы целыми днями пропадают на работе. Иногда даже дома не могут полноценно отдохнуть. Астрологи говорят, что дальше так не должно быть. Ведь вас будет ждать эмоциональное выгорание, которое окажет негативное влияние на производительность.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 23 января для Козерогов

Козерогам не помешает активный отдых. Запланируйте его в эти выходные. Проведите время с родными и самыми близкими друзьями, забудьте о работе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 января для Водолеев

Водолеям не помешает записаться на различные процедуры в салон красоты. Это отлично расслабит ваш организм и придаст сил. Если чувствуете, что на отдых нужно выделить больше дней, то не пренебрегайте своими желаниями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 января для Рыб

Рыбы испытывают невероятное истощение. Представители этого знака зодиака давно не были в отпуске, поэтому организм дает сигналы. Как только представится возможность, обязательно отправьтесь на отдых.