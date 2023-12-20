Кто наконец-то влюбится: гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи рассказали, что для одних знаков зодиака среда будет хорошей, а вот для других – не столь радостной. Жизнь подготовила новые испытания.

Например, Близнецов накроет зимняя депрессия, а к Девам может прийти беда. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака сегодня, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

О ком идет речь 3 знака зодиака в 2024 году преодолеют свои страхи: есть ли среди них вы

Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 декабря для Овнов

Астрологи рекомендуют Овнам сделать окончание 2023 года интересным. Следует воплощать в жизнь новые идеи. Включайте фантазию и не позволяйте неприятностям, которые так или иначе будут, испортить вам настроение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 декабря для Тельцов

Тельцы наконец-то влюбятся. Более того, эти чувства будут взаимными. В ближайшее время вас ждет долгожданное романтическое приключение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 декабря для Близнецов

Близнецы снова вспомнят, что такое депрессия. Вы так и не смогли проработать свои проблемы. Следует прислушиваться к советам и обратиться за помощью к специалисту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 декабря для Раков

Ракам сейчас нельзя вступать в серьезные конфликты. Не следует засорять свою энергетику. Старайтесь обходить плохих людей и не обращать внимания на их мнение.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 декабря для Львов

Сегодня Львы получат премию на работе, ведь продуктивно работали весь год. Шеф сможет обрадовать представителей этого знака зодиака еще одними хорошими новостями.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 декабря для Дев

Девам как никогда важно прислушиваться к советам родных. Они смогут уберечь вас от надвигающейся проблемы. Не дайте беде случиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 декабря для Весов

Весы должны были выполнить одну важную задачу, однако, дедлайн уже сгорел. Астрологи советуют не расстраиваться. Ваш успех еще впереди.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 декабря для Скорпионов

Скорпионы отправятся в другой город к своему лучшему другу. Сегодня следует тщательно подготовиться к поездке, чтобы не забыть важные вещи.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 декабря для Стрельцов

Астрологи рекомендуют Стрельцам отвергать ненужных людей в жизни как можно дальше. Однако представителям этого знака зодиака достаточно сложно сделать это. Хотя в последнее время в полной мере получили от недругов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 декабря для Козерогов

Козерогам следует быть менее эмоциональными. Сейчас тот период, когда не нужно напрасно тратить энергию. Также не следует притягивать к себе негатив.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 декабря для Водолеев

Водолеи захотят перевернуть свою жизнь с ног на голову. Представителям этого знака зодиака уже надоела та обыденность, которая есть сейчас. Однако астрологи рекомендуют соблюдать осторожность с изменениями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 декабря для Рыб

Страх неизвестности поселился в головах Рыб. Вам стоит меньше думать о плохом. Настройтесь на положительную волну. Тогда увидите, что ваша жизнь меняется в лучшую сторону.