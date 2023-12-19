Овнам – переезд, а Львам – смена работы: гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи уже подготовили прогноз на 19 декабря. Для некоторых знаков зодиака сегодня день самоанализа. Также есть те, кто отважится на определенные изменения в конце года: переезд, поиск новой работы.

Детальнее о том, каким будет день для всех знаков зодиака читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Узнайте, что предсказывают вам астрологи.

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Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 декабря для Овнов

Овны сегодня наконец-то займутся переездом. Ведь хотят встретить 2024 в новой квартире. Вещей у вас накопилось много. Поэтому подумайте, что можно выбросить. Не нужно тянуть в Новый год старую энергетику.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 19 декабря для Тельцов

Тельцы неожиданно отправятся в путешествие. Придется отменить все планы на ближайшие дни. Однако не отказывайтесь от предложения, ведь вам требуются новые эмоции.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 декабря для Близнецов

Близнецы захотят сделать подарки близким людям. Поэтому вечером отправятся за покупками. Организуйте семейную встречу уже на этой неделе, например на выходных.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 декабря для Раков

Ракам нужно разобраться с личной жизнью. Астрологи советуют не обманывать себя и выкинуть из головы одного человека. Это сложная задача для представителей этого знака зодиака, ведь чувства сильны.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 19 декабря для Львов

Львов ждет смена работы. Старые обязанности и коллектив уже не доставляют вам удовольствия. Не бойтесь пробовать что-нибудь новое, если хотите улучшать жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 декабря для Дев

В последнее время Девам трудно принимать важные решения, поэтому они перекладывают ответственность на других людей. Астрологи рекомендуют представителям этого зодиака знака быть более инициативными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 декабря для Весов

Весы смогут закрыть все рабочие дедлайны. Впереди – новогодние и рождественские праздники. Проведите это время с родными и друзьями. Вам необходимо освободить голову от лишних мыслей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 декабря для Скорпионов

Сегодня Скорпионы отправятся в горы. Смена места пребывания вам сейчас жизненно необходима, ведь стены дома неистово давят на голову.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 19 декабря для Стрельцов

Стрельцам следует проверить свой организм. Постарайтесь решить все проблемы со здоровьем до конца этого года, а 2024 год встретите бодро.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 декабря для Козерогов

Козерогам следует проанализировать свою жизнь. Много неприятного произошло в последнее время. Возможно, представители этого знака зодиака делают что-то не так

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 19 декабря для Водолеев

Астрологи настаивают на том, чтобы Водолеи изменили круг общения. Люди, которых вы считаете близкими, притягивают в жизнь отрицательную энергетику.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 декабря для Рыб

Рыбы, родители захотят помочь вам справиться с некоторыми трудностями. Поэтому не нужно пренебрегать их вниманием. Позвольте родным позаботиться о вас.