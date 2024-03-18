Кто из знаков зодиака сегодня проявит себя на полную: гороскоп на 18 марта

Врываемся в сегодняшний понедельник вместе с традиционным гороскопом от астрологов. На самом деле день будет очень сложным для многих знаков зодиака, а особенно для Весов и Дев.

Больше информации расскажет LifeStyle 24. Запасайтесь нервами, терпением и силами, ведь, возможно, именно вам 18 марта нужно готовиться к трудностям.

Вот так Им постоянно врут: 3 знака зодиака, которых обманывают партнеры

Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 марта для Овнов

Моральное состояние Овнов сегодня будет желать лучшего. Вы настолько опустошены, что нет сил даже на будничные дела. Единственное, что сможете делать в этот понедельник, это лежать на кровати.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 марта для Тельцов

В последнее время Тельцам сложно справляться со своими эмоциями, а нервная система не выдерживает такого сильного напряжения. Постарайтесь выделять больше времени на отдых, чтобы поскорее собраться воедино.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 марта для Близнецов

Близнецам стоит изменить свой образ жизни. Вы чувствуете, что здоровье начало подводить, однако пока проблему не решаете. Не стоит сидеть на месте и ждать, пока самочувствие само улучшится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 марта для Раков

Раки сегодня будут без сил. Прошлая неделя очень вас истощила. Вот что бывает, если не обращать внимание на сигналы, которые дает организм. В следующий раз внимательнее относитесь к этому вопросу.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 марта для Львов

Львы захотят провести день с родными. Такое поведение на самом деле не свойственно представителям этого знака зодиака. Однако перемены хорошие, поэтому от них не нужно избавляться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 марта для Дев

У Дев заболел близкий человек. Постарайтесь проводить все свое свободное время с ним, чтобы помочь справиться с бедой, которая свалилась на голову. Ваша поддержка сейчас важна как никогда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 марта для Весов

Весов сегодня обманут. На такой неприятный поступок решится совсем не чужой вам человек. Эта ситуация научит внимательнее относиться к своему окружению, чтобы в нем не было предателей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов

У Скорпионов начался период, когда не хочется ничего. Какая-то тотальная апатия накрыла представителей этого знака зодиака. Астрологи говорят, что избавиться от нее удастся не скоро.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов

Стрельцы стали слишком эмоциональными. Такое резкое изменение поведения, в частности, связано с недавними событиями, которые оказались достаточно стрессовыми. Все наладится через несколько недель.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 18 марта для Козерогов

Козерогам важно, чтобы ситуация в семье была стабильной. Однако сейчас там царит сплошной хаос, а иногда становится просто невозможно поддерживать хорошие отношения с родными.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 марта для Водолеев

Недавно Водолеи пережили сильный стресс. Представители этого знака зодиака до сих пор не могут от него отойти. Возможно, нужно обратиться за помощью, чтобы такое состояние не затянулось.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Сегодня Рыбы заявят о себе по-настоящему. У вас неожиданно появился невероятный прилив энергии, благодаря которому хочется свернуть горы. Пожалуй, такого еще никогда не было.