Астрологи говорят, что в понедельник Овнов пригласят на романтическое свидание, а Рыбы могут попасть в беду. Больше о том, каким будет день для всех знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

О ком идет речь Повезет только трем: кому из знаков зодиака год Дракона принесет безумный успех

Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 января для Овнов

Сегодня Овнов пригласят на романтическое свидание. Партнер очень хочет поразить вас, поэтому долгое время готовился к этому событию тайно. Сейчас отношения достаточно напряженные, однако, не стоит отказываться от предложения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 15 января для Тельцов

Тельцам предложат новую должность. Однако не следует соглашаться сразу. Хорошо взвесьте все "за" и "против". У вас будет несколько дней, чтобы подумать. Можете попросить о совете, однако решение все равно придется принимать самостоятельно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 января для Близнецов

Сегодня Близнецам удастся завершить проект, над которым долго работали. Как камень с плеч. Теперь главное, чтобы защита прошла успешно. А она состоится уже на этой неделе, так что времени на подготовку – мало.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 января для Раков

Сейчас у Раков очень много мыслей. Астрологи рекомендуют записывать их на бумаге или в заметках на телефоне. Конечно, такая практика не поможет решить проблемы. Однако вам однозначно станет легче.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 января для Львов

В ближайшее время Львам придется принять судьбоносное решение: расходиться с партнером или нет. Ведь ваши отношения зашли в тупик. Астрологи говорят, что не нужно больше стараться их наладить. Вы уже сделали максимум.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 января для Дев

У Дев рабочая неделя начнется сложно. Появилось множество задач, которые нужно решить срочно. Времени мало, поэтому надеяться на отдых не стоит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 января для Весов

Весам следует обновить свой гардероб. Отправиться на шоппинг можно уже сегодня. Зачем ждать выходных? Такое занятие станет для вас своеобразной терапией, ведь на время забудете обо всех проблемах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 января для Скорпионов

Скорпионы – очень активные личности. Однако вы уже несколько дней сидите дома. Это отрицательно влияет на организм. Совсем скоро могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому астрологи рекомендуют возвращаться к активному образу жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 января для Стрельцов

Стрельцы слишком много внимания уделяют мнениям людей. Вы зависимы от того, что скажут другие. Нужно срочно менять такое мышление. Вы ведь загоняете себя в страшную депрессию, из которой потом будет сложно выбраться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 января для Козерогов

Козерогам нужно научиться проводить время наедине. Поскольку родные и друзья не всегда могут быть рядом. Подумайте, какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие. Кроме того, можете попробовать что-нибудь новое.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 15 января для Водолеев

Сегодня Водолеям придется проявить всю свою уверенность, решительность и настойчивость. Ситуация потребует срочных действий, поэтому не стоит медлить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 января для Рыб

Сегодня Рыбы могут попасть в передрягу. Непредсказуемые события выбьют вас из колеи. Поэтому в ближайшее время рассчитывать на свою производительность не стоит.