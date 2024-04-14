Как закончится неделя у всех знаков зодиака: гороскоп на 14 апреля

Астрологи уже готовы поделиться прогнозом на конец недели. К сожалению, не всем знакам зодиака стоит надеяться на happy end. В частности, речь идет о Девах и Близнецах.

Однако многих ждет хорошее воскресенье, поэтому нервничать совсем не нужно. Больше узнавайте в ежедневном гороскопе, который подготовил LifeStyle 24.

Горячее Кто из знаков зодиака прямо-таки обожает кратковременные интрижки

Гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 апреля для Овнов

У Овнов будет семейный день. Время пройдет очень весело и быстро. Родные смогут отвлечь вас от проблем и улучшить настроение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 апреля для Тельцов

Тельцы сегодня соберут у себя дома самых близких друзей. Будете играть интересные игры, есть вкусную еду, много говорить и просто наслаждаться моментом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 апреля для Близнецов

В ближайшие дни Близнецам лучше держать людей на расстоянии. Ведь из-за жизненных трудностей вы можете срывать всю свою агрессию на них.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 апреля для Раков

У Раков начинается новый этап в жизни. Представители этого знака зодиака понемногу вычеркивают ненужных людей и начинают больше ценить себя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 14 апреля для Львов

Недавно Львы переехали в новый город и теперь обустраивают свой быт там. Однако астрологи советуют не забывать о старых знакомых и звонить им время от времени. Иначе в один момент можете остаться одни.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 апреля для Дев

В последние дни Девы ходят без настроения. Ни один человек не может вас развеселить. Попробуйте хоть на некоторое время выбросить весь негатив из мыслей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 апреля для Весов

Весов ждет спокойное воскресенье. Вы проведете день с любимым человеком. Вокруг будет царить романтика, не захочется отпускать момент.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 апреля для Скорпионов

Скорпионы очень привязываются к людям, поэтому всегда тяжело с ними прощаются. Недавно случилась именно такая ситуация. Вам нужно время, чтобы прийти в себя и вернуться к нормальной жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 апреля для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам сегодня побыть наедине. Вы чувствуете, что устали от постоянного внимания, однако боитесь отказать близким во встрече. Научитесь отстаивать свои границы и личное пространство.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 апреля для Козерогов

На днях Козероги получили неплохую прибыль. Порадуйте себя подарком, у вас есть сбережения, поэтому откладывать деньги совсем нет нужды.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 апреля для Водолеев

У Водолеев сейчас такой период, когда они полностью погрузились в размышления. В жизни представителей этого знака зодиака проходят невероятные трансформации. Астрологи рекомендуют не бояться их, а принимать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 апреля для Рыб

Рыбы уже устали брать на себя всю ответственность. Скажите своему окружению, что хотите немного расслабиться, сбросьте камни с плеч.