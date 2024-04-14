Однако многих ждет хорошее воскресенье, поэтому нервничать совсем не нужно. Больше узнавайте в ежедневном гороскопе, который подготовил LifeStyle 24.

Горячее Кто из знаков зодиака прямо-таки обожает кратковременные интрижки

Гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 14 апреля для Овнов

У Овнов будет семейный день. Время пройдет очень весело и быстро. Родные смогут отвлечь вас от проблем и улучшить настроение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 14 апреля для Тельцов

Тельцы сегодня соберут у себя дома самых близких друзей. Будете играть интересные игры, есть вкусную еду, много говорить и просто наслаждаться моментом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 14 апреля для Близнецов

В ближайшие дни Близнецам лучше держать людей на расстоянии. Ведь из-за жизненных трудностей вы можете срывать всю свою агрессию на них.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 14 апреля для Раков

У Раков начинается новый этап в жизни. Представители этого знака зодиака понемногу вычеркивают ненужных людей и начинают больше ценить себя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 14 апреля для Львов

Недавно Львы переехали в новый город и теперь обустраивают свой быт там. Однако астрологи советуют не забывать о старых знакомых и звонить им время от времени. Иначе в один момент можете остаться одни.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 14 апреля для Дев

В последние дни Девы ходят без настроения. Ни один человек не может вас развеселить. Попробуйте хоть на некоторое время выбросить весь негатив из мыслей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 14 апреля для Весов

Весов ждет спокойное воскресенье. Вы проведете день с любимым человеком. Вокруг будет царить романтика, не захочется отпускать момент.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 14 апреля для Скорпионов

Скорпионы очень привязываются к людям, поэтому всегда тяжело с ними прощаются. Недавно случилась именно такая ситуация. Вам нужно время, чтобы прийти в себя и вернуться к нормальной жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 14 апреля для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам сегодня побыть наедине. Вы чувствуете, что устали от постоянного внимания, однако боитесь отказать близким во встрече. Научитесь отстаивать свои границы и личное пространство.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 14 апреля для Козерогов

На днях Козероги получили неплохую прибыль. Порадуйте себя подарком, у вас есть сбережения, поэтому откладывать деньги совсем нет нужды.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 14 апреля для Водолеев

У Водолеев сейчас такой период, когда они полностью погрузились в размышления. В жизни представителей этого знака зодиака проходят невероятные трансформации. Астрологи рекомендуют не бояться их, а принимать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 14 апреля для Рыб

Рыбы уже устали брать на себя всю ответственность. Скажите своему окружению, что хотите немного расслабиться, сбросьте камни с плеч.