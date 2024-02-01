Подробный прогноз на 1 февраля читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Узнайте, какие советы астрологи дали на этот день.

НевероятноЭти 2 знака зодиака безумно влюбятся в феврале

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 февраля для Овнов

Сегодня Овнам невероятно повезет на работе. Ведь наконец-то удастся воплотить много планов в реальность. Впереди у вас стремительный карьерный рост, поэтому не снижайте планку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 февраля для Тельцов

Сейчас Тельцам не помешает уделять больше времени и здоровью. Ведь оно катастрофически вас подводит в последние дни. Если не хотите навлечь еще больше проблем, то срочно обратитесь к врачу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 февраля для Близнецов

Близнецы, если немного больше поработать, то впоследствии вы сможете получить повышение. Однако для этого придется провести за компьютером несколько ночей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 февраля для Раков

Раки вам нужно освободить свою голову от отрицательных мыслей. В противном случае можете впасть в страшную депрессию, которая будет длиться очень долго. Не доводите себя до такого состояния.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 февраля для Львов

Львы, пришло время действовать. Сейчас прекрасный период, чтобы заняться саморазвитием. Возможно, в ближайшее время вам даже удастся открыть собственный бизнес. Поэтому не упускайте момент.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 февраля для Дев

Девам можно расслабиться. Период проблем, трудностей и разных невзгод почти прошел. Теперь нужно восстанавливать ресурс, чтобы достигать желаемых целей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 февраля для Весов

Весы чувствуют себя очень растерянно. Ведь ситуация нестабильна как в личной жизни, так и на работе. Хочется больше конкретики, которую люди пока дать не могут.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 февраля для Скорпионов

Сегодня Скорпионы могут поссориться с близким человеком. Возникнет серьезный конфликт, который продлится долгий период времени. Никакие разговоры не помогут урегулировать ситуацию.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 февраля для Стрельцов

Сейчас Стрельцы в поисках лучшей работы. Ведь заработная плата не устраивает, а повышать ее никто не собирается. Кроме того, в коллективе уже несколько месяцев царит напряженная атмосфера.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 1 февраля для Козерогов

Козероги не могут сосредоточиться на одном занятии и довести его до конца. Из-за этого у вас появляется много проблем на работе, которые не дают покоя.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 февраля для Водолеев

Водолеев сегодня выручит незнакомец. Сначала это может вызвать удивление и подозрение, но потом вы решите довериться человеку. Однако астрологи все равно рекомендуют быть осторожными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 февраля для Рыб

Сейчас Рыбы хотят сфокусировать свое внимание на работе, чтобы хоть на время забыть о семейных проблемах. Однако сложная ситуация никак не идет из вашей головы. Попытайтесь поехать куда-то на несколько дней.