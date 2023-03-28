Трудности и большие расходы: знаки зодиака, которых ждет финансовый удар в конце марта

Два знака зодиака в последние дни марта влипнут в финансовые затруднения. Им предстоит непростой период, но можно успеть все изменить.

Астрологи назвали два знака зодиака, которым не удастся сохранить финансовую стабильность в конце месяца. Некоторых представителей Овнов и Весов ждет сложный финансовый удар, пишет 24 Канал.

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Овен

К концу недели Овны погрузятся с головой в свое дело, забыв о рациональности. Они понесут немало затрат с желанием добиться успеха, но все может обернуться не так.

Финансовые неумения заведут Овна в долги, с которыми распрощаться будет непросто. Поэтому астрологи советуют быть внимательными и неторопливыми. Лучше несколько раз подумать, прежде чем принять решение.



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Весы

Несколько следующих дней будут очень тяжелыми для Весов. Хотя обычно они принимают правильные решения и умеют взвешивать "за" и "против", конец марта будет для представителей этого знака зодиака настоящим испытанием.

В погоне за карьерным успехом Весы захотят сделать инвестиции и вклады в свои проекты, но это приведет только к финансовой черной полосе в жизни. Убедитесь, что ваше дело действительно имеет право на существование и доведено до идеала.



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