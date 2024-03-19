Так, приятный сюрприз будет у четырех знаков зодиака. В частности, Тельца, Льва, Близнецов и Рыб, пишет LifeStyle 24.

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Телец

На этой неделе вас ждет приятный сюрприз, который добавит красок в жизнь. Поддержка от близких и неожиданные события помогут почувствовать себя счастливыми. Главное – будьте открыты к новым возможностям.

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Рыбы

Впереди неожиданные радости и незабываемые моменты. Близкий человек приятно удивит. Такого вы точно не ожидали.

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Лев

На этой неделе сюрпризы будут связаны с успехом и признанием в обществе. Вас ждут приятные новости и возможности для реализации творческих замыслов. Наслаждайтесь и наслаждайтесь.

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Близнецы

Вас ждет неожиданное предложение. Оно может изменить жизнь навсегда. Не бойтесь рисковать. Все будет как нельзя лучше.

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