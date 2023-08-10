Одинокие и со сложным характером: 3 знака зодиака, которым трудно находить новых друзей

Не все знаки зодиака бывают дружелюбными и общительными. Есть те, которым тяжело заводить новых друзей и свежие знакомства.

Близнецы, Девы и Скорпионы – чаще всего интроверты, пишет 24 Канал. Они бывают одиноки, носят сложный характер и не могут найти новых друзей.

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Близнецы

Близнецы часто чувствительны и эмоциональны, они живут в своем собственном мире и редко хотят впустить туда кого-то нового. Поэтому для них чуть ли не вызов завязывания новых дружеских отношений.

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Дева

Девы обычно очень трудолюбивы и сосредоточены на достижении своих целей. Они могут приложить много усилий в карьеру и личные достижения, оставляя меньше времени для встреч с близкими и товарищами. Девы предпочитают иметь ограниченный круг друзей, которые понимают их и принимают.

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Скорпион

Скорпионы – независимы и оригинальны. Они могут иметь необычный взгляд на мир, не всегда понятный другим. Их идеи могут быть удалены от общепринятых стандартов, что усложняет построение тесных отношений с новыми людьми.

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