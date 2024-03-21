Кому из знаков зодиака всегда трудно найти себе друга
Некоторые люди очень легко находят общий язык буквально с любым. Впрочем, не эти три знака зодиака.
Так, Рыбам, Деве и Скорпиону трудно найти друзей. Почему именно, пишет LifeStyle 24.
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Рыбы
Рыбам свойственна большая эмоциональность и хрупкость. Им часто трудно найти общий язык с теми, кто не понимает их чувств и потребностей.
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Кстати Эти 2 знака зодиака чаще всего имеют финансовые трудности
Дева
Эти люди перфекционисты. Девы внимательны к деталям. В то же время сильная требовательность не только к себе, может сделать их очень привередливыми в выборе друзей.
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Скорпион
Рожденные под этим созвездием возлагают большие надежды на дружбу. Скорпионам важна глубокая эмоциональная связь. Кстати, многих их характер может казаться несколько "специфическим". Из-за всего этого Скорпионам сложно заводить длительные дружеские отношения.
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