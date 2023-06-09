Любимцы звезд: к концу июня значительно повезет 3 знакам зодиака

Июнь принесет удачу трем знакам зодиака, которым это нужно больше всего. Этим знакам будет везти почти на каждом шагу.

Июнь 2023 будет максимально удачным для Близнецов, Весов и Козерогов. Им будет везти по максимуму. 24 Канал.

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Близнецы

У представителей этого знака зодиака будет подходящий период для путешествий и путешествий. Может, им даже удастся купить автомобиль.

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Весы

Весы – настоящие любимцы звезд этого месяца. Им очень повезет с финансовыми делами и в личной жизни. Чуть ли не все встречи будут проходить успешно и преуспеть.

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Козерог

Козерогам в июне будет везти во всем, что связано с образованием. Они хорошо сдадут экзамены и защитят все работы и проекты.

Гороскоп для Козерогов