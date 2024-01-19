Этим знакам зодиака нужно наконец-то перейти от слов к действиям

Следующая неделя – лучший период, чтобы изменить свою жизнь. Хватит откладывать то, о чем уже давно думаете.

Водолей, Рак и Скорпион, наконец-то начните действовать, а не только говорить. Хватит откладывать это, пишет 24 Канал.

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Водолей

Вы очень многое думаете, взвешиваете за и против, обещаете себе что-то или сразу настаиваете, что у вас не получится. Хватит! Пора перейти от слов к действиям. Сделайте это немедленно и увидите, как изменится ваша жизнь.

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Рак

Хватит много говорить, лучше начните что-то делать. Да, с первого раза может не получиться. Впрочем, попробуйте еще и еще. Если же будете сидеть сложа руки, точно ничего не получите.

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Скорпион

Если вы чего-нибудь хотите, начните двигаться в этом направлении. Не ищите оправданий. Пришел именно тот день, когда пора действовать, а не говорить.

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