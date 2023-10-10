Вам пора в отпуск: эти 3 знака зодиака выгорят до конца осени

Постоянный труд и стрессы очень часто сказываются. Все это обернется выгоранием для нескольких знаков зодиака, прогнозируют астрологи.

Самым трудолюбивым знакам зодиака потребуется отпуск до окончания этого непростого сезона, пишет 24 Канал. Это касается Близнецов, Весов и Козерогов.

Интересно Возможно, это вы: каких знаков зодиака ждет успех этой осенью

Близнецы

Близнецы – старательные и энергичные в работе, они не любят часто отдыхать от работы. Но этой осенью отдых и перезагрузка для них будет критически необходим.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весам тоже стоит отдохнуть, хоть они не любят сидеть без занятия. В отпуске астрологи советуют им сходить на шоппинг, чтобы приобрести что-то не по необходимости, а просто так. Также можно познакомиться с новыми местами.

Гороскоп для Весов

Козерог

Козероги часто хотят заработать все деньги, а потому не берут выходные. Это будет угрожать знаку выгоранием, поэтому лучше подумать о хотя бы небольшом ретрите или поездке в горы.

Гороскоп для Козерогов