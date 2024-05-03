Их легко обмануть: 5 знаков зодиака, которых постоянно обманывают

Часть людей нередко становятся жертвами обмана и манипуляций. Они склонны искренне верить другим.

Рыбы, Телец, Водолей, Близнецы и Весы – именно этих знаков зодиака чаще всего обманывают, пишет LifeStyle 24.

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Рыбы

Рыбам свойственны эмпатия и сочувствие. Они часто верят в лучшее в людях и становятся жертвами манипуляций. Также Рыбам нередко не хватает внутренней силы, чтобы отстоять свои права и интересы. Им бывает трудно отличить правду от лжи.

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Весы

Весам трудно отказать другим. Они склонны доверять, поэтому могут "купиться" на лживые обещания. В то же время могут быстро простить обиды.

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Водолей

Водолеи верят в добрые намерения других, что делает их теми, кого легко обмануть. Рожденные под этим знаком склонны идеализировать людей, отношения и события. Нередко им трудно отличить правду от даже очевидной лжи.

Близнецы

Близнецы легко поддаются манипуляциям. Они доверяют другим, думают о каких-то "лучших" намерениях человека, ищут во всем позитив.

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Телец

Представители этого знака зодиака нередко доверчивы. Также они склонны быстро привязываться к людям. Тельцов бывает очень легко обмануть.

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