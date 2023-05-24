Неприятная ситуация: 3 знака зодиака неожиданно влипнут в скандал

В ближайшее время три знака зодиака попадут в неприятную ситуацию. Может случиться неожиданный скандал, из которого нужно будет уметь правильно выйти.

Представители Овнов, Весов и Козерогов могут влипнуть в инцидент, который обернется скандалом. Астрологи поделились деталями и советами, пишет 24 Канал.

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Овен

Упрямые представители этого знака зодиака столкнутся с проблемами в отношениях со второй половинкой. Громкий конфликт может обернуться большим скандалом. Следует погасить внутренний огонь, чтобы отношения сохранились.

Гороскоп для Овнов

Весы

Обычно на работе Весы пытаются балансировать между критикой и похвалой, но скоро их весы пошатнутся. Резкие и неприятные комментарии в сторону коллег повлекут за собой скандал и рознь. Чтобы сохранить хорошую атмосферу в рабочем коллективе, следует придержать эмоции при себе.

Гороскоп для Весов

Козерог

Некоторые представители Козерогов не могут привыкнуть к тому, что другие люди имеют другое мнение. Поэтому они рассорятся с родственниками в ближайшее время. Чтобы избежать скандала, стоит научиться уметь слушать и слышать собеседника.

Гороскоп для Козерогов