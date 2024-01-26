Кто из знаков зодиака больше всего подвержен алкогольной зависимости
Некоторые люди склонны к алкогольной зависимости. Астрологи отмечают, что чаще всего речь идет о представителях трех знаков зодиака.
Рыбы, Рак и Скорпион. Именно эти люди больше всего подвержены зависимости от алкоголя, передает 24 Канал.
А вы знали? Эти 3 знака зодиака постоянно врут в отношениях
Рыбы
Эти люди могут жить в воображаемом мире. Они очень уязвимы. Рыбы могут пытаться забыться в потреблении алкоголя.
Гороскоп для Рыб
Это интересно Терпеть не могут монотонную работу: 4 знака зодиака, которые ненавидят работать
Рак
Рожденные под этим знаком зодиака очень чувствительны. Они пытаются убежать от стресса и эмоциональных проблем. Алкоголь может помочь им расслабиться и успокоиться.
Гороскоп для Раков
Узнайте уже сейчас Кто встретит любовь ко Дню Святого Валентина: 3 знака зодиака
Скорпион
Скорпионы нередко ищут способы борьбы со своими эмоциями. Алкоголь может стать средством для упорядочения мыслей, а также снижения напряжения.
Гороскоп для Скорпионов