Кто из знаков зодиака больше всего подвержен алкогольной зависимости

Некоторые люди склонны к алкогольной зависимости. Астрологи отмечают, что чаще всего речь идет о представителях трех знаков зодиака.

Рыбы, Рак и Скорпион. Именно эти люди больше всего подвержены зависимости от алкоголя, передает 24 Канал.

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Рыбы

Эти люди могут жить в воображаемом мире. Они очень уязвимы. Рыбы могут пытаться забыться в потреблении алкоголя.

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Рак

Рожденные под этим знаком зодиака очень чувствительны. Они пытаются убежать от стресса и эмоциональных проблем. Алкоголь может помочь им расслабиться и успокоиться.

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Скорпион

Скорпионы нередко ищут способы борьбы со своими эмоциями. Алкоголь может стать средством для упорядочения мыслей, а также снижения напряжения.

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