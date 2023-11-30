Какие 4 знака зодиака постоянно выслуживаются перед руководством
Часть людей готова постоянно выслуживаться перед руководством. Некоторые из них делают это, чтобы получить желаемое.
Так, по словам астрологов, этому подвержены Близнецы, Рыбы, Водолей и Лев. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Близнецы
Родившиеся под этим знаком зодиака умеют подстроиться под любую ситуацию. У них подвешен язык. Чтобы получить желаемое, часто могут выслуживаться перед руководством.
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Водолей
Трудолюбивые, усердные и ответственные Водолеи могут даже бессознательно выслуживаться перед руководством. Впрочем, далеко не всегда это на пользу им самим.
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Лев
Интересно, что выслуживаться могут и гордые Львы. Впрочем, у них своя цель – как можно быстрее подняться по карьерной лестнице. Эти люди терпеть не могут, когда ими кто-то руководит.
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Рыбы
Рыбы найдут способ выкрутиться из любой неприятной ситуации. Они знают, как выкрутить все в свою пользу, умеют заискивать и выслуживаться.
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