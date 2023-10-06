Ваш доход значительно возрастет: 4 знака зодиака, которые в октябре получат повышение

Уже в этом месяце часть людей получит повышение на работе. Руководитель оценит вашу настойчивость, усердие и трудолюбие.

Стрелец, Дева, Весы и Близнецы, уже в этом месяце вы подниметесь по карьерной лестнице. Впереди много вызовов, однако, не бойтесь и действуйте решительно, пишет 24 Канал.

Обратите внимание 3 знака зодиака, которых в октябре ожидает крах в карьере

Стрелец

В октябре у вас откроется второе дыхание. Будете вдохновенно работать, что заметят все, в частности, и руководитель. Так что вам может поступить очень интересное предложение.

Гороскоп для Стрельцов

Дева

В октябре вам следует сконцентрироваться на работе. Проявите свои аналитические способности. Перед вами могут встать очень нелегкие задачи, однако, решив их, сможете получить вожделенное повышение.

Гороскоп для Дев

Весы

Пора продемонстрировать свои знания на практике. На самом деле вы можете и умеете очень многое. Покажите это, действуйте решительно. У вас есть шанс получить повышение и соответственно увеличить свой доход.

Гороскоп для Весов

Близнецы

В октябре придется плодотворно поработать. Выложитесь на максимум, сделайте все возможное, чтобы получилось идеально. Звезды прочат вам повышение.

Гороскоп для Близнецов