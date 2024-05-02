Эти 3 знака зодиака в ближайшее время захотят манипулировать
Уже в ближайшие дни часть людей захочет сманипулировать. В частности, речь идет о представителях трех знаков зодиака.
Овен, Телец и Стрелец. Именно эти три знака зодиака в мае будут прибегать к манипуляциям, пишет LifeStyle 24.
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Овен
Уже в ближайшие дни упрямые Овны будут искать способы влияния на людей вокруг. Чтобы получить то, чего хотят, могут прибегнуть к манипуляциям.
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Телец
На следующей неделе Тельцы попытаются прибегнуть к манипуляциям. Все для того, чтобы избежать ответственности за содеянное.
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Стрелец
В мае Стрельцы будут использовать свое чувство юмора, чтобы повлиять на других. Они будут упорно убеждать в правильности своей точки зрения.
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