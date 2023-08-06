Лучшие хозяйки по знаку зодиака: есть ли среди них вы

Часть женщин обожают уют и комфорт. Особенно дома. Они следят за чистотой и отлично готовят.

Раки и Тельцы. Именно эти знаки зодиака являются лучшими хозяйками, пишет 24 Канал.

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Рак

Этот чувственный знак обожает комфорт в доме. Родившиеся под созвездием Рака женщины – прекрасные хозяйки. У них всегда чисто и аккуратно. Кроме того, Раки очень вкусно готовят. Они что бы то ни стало сделают таким, что действительно пальчики оближешь.

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Телец

Эти женщины стремятся создать дома максимальный уют. Они поддерживают дом в чистоте и всегда готовят что-нибудь вкусненькое. Однако Тельцы не откажутся от бытовой техники, которая поможет ускорить выполнение домашних дел.

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