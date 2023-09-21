Какие 2 знака зодиака скоро будут на седьмом небе от счастья

Уже вскоре кое-кто будет буквально прыгать от счастья. Звезды прочат успех и процветание.

Так, к концу сентября Водолея и Рыбам очень сильно повезет. Вы почувствуете себя на седьмом небе, пишет 24 Канал.

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Водолей

Уже в ближайшие недели для вас откроются новые возможности. Водолей, не бойтесь вызовов. Помните, что вам по силам абсолютно все. Так долго мечтали, пора воплотить желание в реальность. Кстати, дома вас ждут спокойствие и гармония. Кроме того, любимый человек, вероятно, подготовит кое-что очень романтичное.

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Рыбы

Проблемные вопросы наконец-то разрешатся. Также вы добьетесь значительных успехов. Звезды прочат карьерный рост и поднятие зарплаты. Возможна встреча с человеком, которого очень давно не видели и за которым так соскучились. У вас все будет идти как по маслу.

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