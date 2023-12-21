4 знака зодиака, в которых 2024 год начнется с трудностей на работе

Перед несколькими знаками зодиака уже в январе могут возникнуть проблемы на работе. Кто-то быстро найдет выход, между тем другие лишь усложнят ситуацию.

У 4 знаков зодиака год может начаться с проблем в профессиональной сфере. Да, трудности, вероятно, предстанут перед Овном, Козерогом, Девой и Рыбами, пишет 24 Канал.

Обратите внимание К Новому году 3 знака зодиака будут крайне неприятным разговором

Овен

В январе могут неожиданно появиться новые вызовы. Будет казаться, что вы к ним не готовы и не знаете, как решать проблемные вопросы. Однако звезды прочат вам успех. Так что используйте ситуацию в свою пользу.

Гороскоп для Овнов

Козерог

На вас попробуют свалить много работы. Руководитель внезапно решит уходить в отпуск и переложить свои задачи на лучшего работника.

Гороскоп для Козерогов

Дева

Коллегам совсем не нравится, что вас постоянно хвалят. Будьте внимательны и осторожны: могут попытаться вставлять палки в колеса.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Хорошо подумайте перед тем, как решаться на "авантюру". Это может только усугубить ситуацию.

Гороскоп для Рыб