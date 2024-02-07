Телец и Дева, в 2024 году может быть трудно справиться с внутренними переживаниями. Однако, помните, что проблемы, которые появятся, можно решить. Не бойтесь просить о помощи, это вам действительно нужно.

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Телец

Может показаться, что весь мир оборачивается против вас, что приведет к депрессии. Однако, помните, что это лишь временные трудности, которые вам действительно под силу пройти.

Попробуйте находить позитив. Также не стесняйтесь просить поддержки у близких.

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Дева

В этом году вы также можете чувствовать себя депрессивно из-за различных проблем и стрессов. Однако, не забывайте о своей силе и внутренней мудрости, что помогут преодолеть любые трудности.

Обращайте внимание на свое физическое и ментальное здоровье. Работайте над улучшением своего самочувствия, не стесняйтесь обращаться за помощью.

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