До Нового года 3 знака зодиака будут крайне неприятным разговором
Перед Новым годом нескольких знаков зодиака ждет не очень приятный разговор. Одни испытают сильное желание поскорее закончить, другие – боль и несчастье.
Так, Весы, Скорпион и Стрелец, в конце декабря вам, вероятно, придется говорить на неприятную тему. Чего ждать в ближайшие дни, рассказывает 24 Канал.
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Весы
Любимый человек может пойти налево прямо перед Новым годом. Горькая правда разобьет вам сердце. Не вините в измене себя: это выбор партнера или партнерши.
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Скорпион
Впереди вероятный неприятный разговор с близким человеком. То, что вы услышите, сильно поразит.
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Стрелец
В канун праздников вы можете встретить человека из прошлого. Это произойдет там, где точно не ожидали. Испытаете очень сильное желание как можно быстрее уйти.
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