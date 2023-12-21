До Нового года 3 знака зодиака будут крайне неприятным разговором

Перед Новым годом нескольких знаков зодиака ждет не очень приятный разговор. Одни испытают сильное желание поскорее закончить, другие – боль и несчастье.

Так, Весы, Скорпион и Стрелец, в конце декабря вам, вероятно, придется говорить на неприятную тему. Чего ждать в ближайшие дни, рассказывает 24 Канал.

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Весы

Любимый человек может пойти налево прямо перед Новым годом. Горькая правда разобьет вам сердце. Не вините в измене себя: это выбор партнера или партнерши.

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Скорпион

Впереди вероятный неприятный разговор с близким человеком. То, что вы услышите, сильно поразит.

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Стрелец

В канун праздников вы можете встретить человека из прошлого. Это произойдет там, где точно не ожидали. Испытаете очень сильное желание как можно быстрее уйти.

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