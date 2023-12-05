Козерогам – большие изменения, а Девам – время отдохнуть: гороскоп 5 декабря для всех знаков

5 декабря могут возникнуть трудности у некоторых знаков зодиака. Это касается работы, личной жизни и здоровья. Лучше знать, к чему быть готовым.

Астрологи уже подготовили новый гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака. Что ждет каждого из них – расскажет 24 Канал.

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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов 5 декабря

При всей своей уверенности и воздержании, Овны в этот день могут терять самообладание. Их будет раздражать все: начиная от чая, который утром охладел, заканчивая проблемами на работе. Пора успокоиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов 5 декабря

К концу года у вас накопилось немало задач. И все они имеют жесткие дедлайны. Надо напрячься и все успеть выполнить. Хотя не хочется, но нужно собраться с силами, иного варианта у вас нет.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов 5 декабря

Обратите внимание на здоровье. Похоже время просмотреть рацион и употреблять более полезную пищу – овощи, фрукты, каши. Ибо от этого зависит ваше самочувствие. А силы вам еще в этом году понадобятся. Затем ваш организм еще скажет вам "спасибо" за это.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков 5 декабря

Ракам сегодня поможет интуиция. Если не знаете, как поступить, прислушайтесь к этому ощущению. Обычно оно никогда вас не подводило. Особенно это касается вопросов, которые вас давно беспокоят.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов 5 декабря

Львам нужно быть открытым к новым знакомствам. Ведь скоро сможете встретить интересного человека, с которым будет много общего. Главное – не подходить перед таким шансом, а удачно его использовать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев 5 декабря

Астрологи советуют Девам больше отдыхать. Потому что так и до нервного срыва недалеко. Старайтесь найти еще какие-нибудь интересные дела, кроме работы. Запишитесь на фитнес, рисование или танцы. Жизнь заиграет новыми красками.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

В последнее время Весы вечно что-то делают, а результата нет. Это очень истощает их и демотивирует. Пропишите четко, чего вы хотите и как этого добиться. Возможно вам придется изменить способ реализации цели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов 5 декабря

Пришло ваше время заняться финансами, потому что вы совершаете спонтанные покупки, а затем – сожалеете. Запишите список расходов, и вы увидите, сколько всего лишнего покупали за последний месяц. Пора зажать пояс.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов 5 декабря

Стрельцам следует научиться отделять эмоции от рациональных мыслей. Ибо в них очень часто берет верх самое первое. Это портит настроение, и вам тогда не хочется ничего делать. Пора сбавить обороты и замедлиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов 5 декабря

Козероги уже на пороге грандиозных перемен. Им хочется изменить многое в своей жизни, чтобы расти. Не бойтесь своих мечтаний. У вас все получится. Главное – быть смелым и настойчивым. Тогда успех не за горами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев 5 декабря

Астрологи советуют Водолеям добавить больше активностей в жизни, потому что вы ведете сидячий образ жизни. Начните с пеших прогулок по полчаса в день. Будете чувствовать себя гораздо лучше.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб 5 декабря

В жизни Рыб есть очень токсичный человек, который постоянно все делает им на зло. Представителей этого знака такие действия истощают. Старайтесь минимизировать контакт с этим человеком. Или вообще не общайтесь, чтобы сберечь свои нервы.