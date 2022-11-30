Не слушайте слова других в свой адрес и не воспринимайте слишком серьезно. Прислушайтесь прежде всего к своему внутреннему голосу, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Овнов

Овны сегодня заметят перемены в личной жизни. Человек, который вам нравится длительный период в этот день о себе знать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Тельцов

Жизненная энергия Тельцов в этот день будет на высоте. Вы сможете совершить немало важных дел, и даже будете довольны своими результатами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Близнецов

Сегодня Близнецы будут сопровождать неприятности весь день. Советуем вам набраться терпения и не обращать внимания на трудности, ведь они скоро пройдут.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Раков

Наши предки заметили, что в этот день будет идти дождь. У вас будет четкий план и цель, поэтому вы будете последовательно браться и выполнять.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Львов

Астрологи советуют Львам отложить изменения в профессиональной деятельности. Не стоит вам в конце года менять род своей деятельности и покидать свой любимый коллектив.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Дев.

Девам не стоит в этот день брать на себя слишком много дел. Скорее всего, вам придется скорректировать свои планы, так что вы не успеете сделать даже и половины.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 ноября 2022 г. для Весов

Сегодня на Весов навалится много дел, но вашей энергии хватит на то, чтобы достичь поставленных целей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Скорпионов

Скорпионам сегодня улыбнется успех по финансовым делам. Ваше материальное положение значительно улучшится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцам сегодня ожидает увеличение финансов. Денежное поступление улучшит вам настроение, так что вы сможете приобрести себе то, что давно хотели.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Козерогов

Козерогам нужно уделить время родственникам. В последнее время вы достаточно отстранились от них, впрочем, стоит находить время для родных вам людей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Водолеев

Водолеям сегодня нужно подлечить свои хронические заболевания. Запишитесь к врачу на консультацию, заботьтесь о своем здоровье.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для Рыб

Рыб может ожидать кризис в личных отношениях. Уже длительный период вы наблюдаете холод между вами и партнером, который следует растопить. Наберитесь смелости и поговорите о беспокоящих вас вещах.