Гороскоп сегодня, 29 октября 2022 года, прогнозирует Козерогам раздражительность. Скорпионам нужно избавиться от своих иллюзий. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 29 октября читайте в материале.

День удачен для примирения с людьми и решения наболевших вопросов, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Овнов

Овнам сегодня нужно принимать четкие и уверенные решения. Ставьте перед собой четкую цель и достигайте ее, несмотря ни на что.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам воздержаться от важных покупок. Сегодня лучше сэкономить деньги и отложить их на более рациональные вещи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Близнецов

Близнецам следует в этот день забыть все обиды. Начните жить настоящим и перестаньте думать о прошлом, которого уже нет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Раков

Ракам нужно научиться держать свои эмоции под контролем. Если хочется плакать – плачьте, но дайте этому время. Далее берите себя в руки и не тратьте жизнь на слезы.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Львов

Львам стоит посвятить время работе. Неделя была для вас достаточно тяжелой, так что вы пропустили немало важных задач, которые нужно наверстать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Дев.

Недоброжелатели могут Девам изрядно насолить в этот день. Попытайтесь фильтровать информацию и отсекать лишнее.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Весов

День удачен для изучения чего-нибудь нового. Хорошо будут даваться математические науки и иностранные языки. Вторая половина дня подходит для откровенного разговора с любимой половинкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Скорпионов

Скорпионы слишком много времени проводят в иллюзиях. Астрологи советуют вам взять себя в руки и больше не витать в облаках. Живите свою реальную жизнь, а не заоблачную.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Стрельцов

Сегодня люди будут идти вам на встречу и помогать в любых вопросах. Первую половину дня следует провести со своими родными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Козерогов

Козероги с утра будут очень раздражительными. Вам нужно найти время и обдумать все, что вас угнетает. Уделяйте своему ментальному здоровью время, чтобы не впасть в депрессию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Водолеев

Водолеев сегодня ждет хорошее настроение. Займитесь в выходной день хобби и посвятите время тем вещам, которые доставляют вам радость и удовольствие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 октября 2022 года для Рыб

Посвятите день уходу за собой. Желательно найти время на прогулки с друзьями и отвлечься от рабочих задач хотя бы на один день.