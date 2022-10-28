Гороскоп сегодня, 28 октября 2022 года, советует Козерогам сделать первый шаг. Близнецов ждут некоторые разочарования. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 28 октября читайте в материале.

Астрологи говорят, что ситуация начнет улучшаться. На работе и в личной жизни все пойдет вверх, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Овнов

Овны сегодня смогут достичь поставленных целей. Следует лишь сосредотачивать свое внимание только на важнейших вещах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Тельцов

Первая половина дня для Тельцов будет достаточно сложной. Вероятно, у вас будут наблюдаться проблемы со здоровьем. Во второй половине дня ждите сообщения от близкого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Близнецов

Близнецов сегодня ждут некоторые разочарования. Вы будете ждать сообщения от человека, который вам чрезвычайно симпатизирует, но этого не произойдет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Раков

Ракам нужно быть осторожными и фильтровать свой разговор. Не стоит рассказывать знакомым людям слишком откровенные детали личной жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Львов

Львы сегодня будут чрезвычайно энергичными, поэтому смогут выполнить все поставленные перед собой задачи. Хорошее настроение вам подарят родственники хорошим известием.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Дев.

Девам сегодня нужно четко придерживаться плана. Беритесь прежде всего за самые необходимые задачи, а дальше решайте второстепенные дела.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Весов

Весы в этот день имеют прекрасную возможность овладеть новыми знаниями. Постарайтесь со всей серьезностью отнестись к этому.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Скорпионов

День благоприятен для поездок и решения неотложных вопросов. Хорошо будут работать телефонные разговоры и подписание важных документов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Стрельцов

Астрологи не рекомендуют Стрельцам принимать наспех важные дела. Лучше несколько раз подумайте, а потом беритесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Козерогов

Не бойтесь делать первый шаг. Если вам симпатизирует человек, то стоит ему об этом как-то рассказать. Астрологи говорят, что ваши действия приведут к желаемым результатам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Водолеев

Водолеям следует добавить страсти в отношениях с любимым человеком. Вы достаточно долгий период испытываете напряжение, поэтому придется посвятить время возобновлению любви.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 октября 2022 года для Рыб

Проявляйте на работе свои черты характера. В любовной сфере одиноким представителям знака изрядно повезет. На вас обратит внимание достаточно достойный человек.