Сегодня нужно запастись терпением: гороскоп на 28 ноября
Гороскоп сегодня, 28 ноября 2022 года, не советует Скорпионам делать поспешные шаги в важных проектах. Козерогам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 28 ноября читайте в материале.
Сегодня нельзя спешить, принимая важные решения, пишет 24 канал.
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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Овнов
Овнов ждет сегодня ждет благоприятный день. У вас все будет получаться согласно запланированному. Вечером можете ожидать приятной встречи с давним другом.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Тельцов
Тельцам не стоит сегодня рассчитывать на покровительство высших сил. Опирайтесь только на свои силы и верьте в то, что делаете.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Близнецов
Близнецы сегодня могут получить известие от человека, которому вы очень симпатизируете. Вероятно, вас даже ждет совсем скоро романтическое свидание.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Раков
Жизненная энергия Раков будет сегодня на высоте. Вы сможете добиться больших успехов, если постараетесь. Коллеги и друзья будут вами восхищаться.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Львов
Львов сегодня будет ждать некоторое разочарование. Мелкие проблемы будут сопровождать вас весь день.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Дев.
Девы сегодня смогут быстро справиться со всеми заданными перед собой задачами и даже найти время для своего хобби. Вечер обещает вам приятные сюрпризы.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 ноября 2022 г. для Весов
Перед Весами сегодня откроются новые возможности и перспективы. Вы можете получить заманчивое предложение, от которого не сможете отказаться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Скорпионов
Астрологи не советуют Скорпионам торопиться в некоторых проектах. Имейте терпение и дождитесь выгодного момента. Сейчас лучше займитесь чем-нибудь менее важным, что не требует от вас особого внимания.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Стрельцов
Стрельцам не стоит в этот день слишком много дел брать на свои плечи. Постарайтесь составить четкий план и не выполнять все сразу.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Козерогов
Сегодня Козерогов могут ждать досадные недоразумения и неудачи. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Водолеев
Сегодня Водолеям улыбнется удача в сфере финансов. Вероятно, ваше руководство порадует вас премией или увеличит зарплату.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Рыб
Рыбы сегодня смогут добиться больших успехов, если приложат к этому достаточно усилий. Во второй половине дня настроение вам поднимут финансовые поступления.