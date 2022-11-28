Сегодня нужно запастись терпением: гороскоп на 28 ноября

Гороскоп сегодня, 28 ноября 2022 года, не советует Скорпионам делать поспешные шаги в важных проектах. Козерогам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 28 ноября читайте в материале.

Сегодня нельзя спешить, принимая важные решения, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Овнов

Овнов ждет сегодня ждет благоприятный день. У вас все будет получаться согласно запланированному. Вечером можете ожидать приятной встречи с давним другом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Тельцов

Тельцам не стоит сегодня рассчитывать на покровительство высших сил. Опирайтесь только на свои силы и верьте в то, что делаете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Близнецов

Близнецы сегодня могут получить известие от человека, которому вы очень симпатизируете. Вероятно, вас даже ждет совсем скоро романтическое свидание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Раков

Жизненная энергия Раков будет сегодня на высоте. Вы сможете добиться больших успехов, если постараетесь. Коллеги и друзья будут вами восхищаться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Львов

Львов сегодня будет ждать некоторое разочарование. Мелкие проблемы будут сопровождать вас весь день.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Дев.

Девы сегодня смогут быстро справиться со всеми заданными перед собой задачами и даже найти время для своего хобби. Вечер обещает вам приятные сюрпризы.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 ноября 2022 г. для Весов

Перед Весами сегодня откроются новые возможности и перспективы. Вы можете получить заманчивое предложение, от которого не сможете отказаться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Скорпионов

Астрологи не советуют Скорпионам торопиться в некоторых проектах. Имейте терпение и дождитесь выгодного момента. Сейчас лучше займитесь чем-нибудь менее важным, что не требует от вас особого внимания.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцам не стоит в этот день слишком много дел брать на свои плечи. Постарайтесь составить четкий план и не выполнять все сразу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Козерогов

Сегодня Козерогов могут ждать досадные недоразумения и неудачи. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Водолеев

Сегодня Водолеям улыбнется удача в сфере финансов. Вероятно, ваше руководство порадует вас премией или увеличит зарплату.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для Рыб

Рыбы сегодня смогут добиться больших успехов, если приложат к этому достаточно усилий. Во второй половине дня настроение вам поднимут финансовые поступления.