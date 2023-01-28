Кого ждет неприятный день: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака

Гороскоп сегодня, 28 января 2023 года, прогнозирует Ракам не слишком приятную первую половину дня. А вот дела Дев начнут улучшаться. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 28 января читайте в материале.

В этот день следует браться за обучение, самосовершенствование и легкие физические упражнения, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Овнов

Несмотря на выходной, Овнам придется сегодня очень много работать. Это касается не только рабочих вопросов, но и разрешения личных дел.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Тельцов

Тельцам следует быть в этот день дисциплинированными. Не стоит тратить время на дела, которые не принесут вам никакой пользы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Близнецов

Астрологи не советуют Близнецам покупать в этот день дорогие вещи. Лучше сэкономьте деньги, которые вам понадобятся за определенный период.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Раков

Раков ждет не слишком приятная первая половина дня. Вероятно, у вас будут проблемы со здоровьем. Впрочем, ближе к вечеру все наладится, и ваше настроение значительно улучшится.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Львов

Львы могут испытывать проблемы в этот день с противоположным полом. Будьте осторожны со своими словами и не говорите ничего лишнего, ведь это может оскорбить близкого вам человека.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Дев

Дела Дев понемногу начнут улучшаться. На работе вы почувствуете значительное вдохновение и желание выполнять поставленные перед вами задачи, а в личной жизни сможете реализовать поставленные цели.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Весов

Сегодня день пройдет удачно, если вы не будете халтурить и сможете доделать все поставленные перед собой задачи до конца. Любые поездки вечером будут удачными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Скорпионов

Скорпионов ждет коммуникативный день. Вам удастся познакомиться с новыми людьми, которые могут зарядить вас положительной энергетикой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Стрельцов

Стрельцам астрологи советуют в этот день заняться духовным развитием. Рекомендовано запланировать ближайший месяц и поставить перед собой цели, которые вы сможете реализовать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Козерогов

Астрологи отмечают, что если вы сильно хотите чего-нибудь достичь, то нужно приложить к этому максимум усилий.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Водолеев

Водолеям не стоит сегодня заводить новые знакомства. Посвятите день решению своих вопросов и не думайте об отношениях. К вам все придет в то время, когда вам действительно будет необходим человек.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 28 января 2023 года для Рыб

Рыбам в субботу будут хорошо даваться любые начинания. Астрологи советуют при необходимости заручиться поддержкой близких вам людей. Если будете сильно стараться, то сможете стать на шаг поближе к мечте.