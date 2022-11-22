Счастье любит тишину, поэтому делитесь радостными новостями только с близкими, пишет 24 канал .

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Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Овнов

Не поддавайтесь искушению опрокинуть ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах вашего труда и удалить вас от цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Тельцов

Тельцам сегодня может сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам положительную энергию, ведь у вас будет больше времени на выходных.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Близнецов

Вероятно, вам придется прибегнуть к просмотру бюджета, в частности, пересмотреть лимит допустимых расходов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Раков

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устроение своей жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Львов

Сегодня позвольте себе расслабиться. Не выполняйте никаких рабочих дел, не контролируйте процессы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Дев.

Доверьтесь своим чувствам и интуиции, они подскажут вам верный путь в будущем. Во второй половине дня ждите значительного прилива энергии.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Весов

Весам в этот день рекомендовано пересмотреть свои настройки здоровья и внести изменения в распорядок дня и при необходимости увеличить физические нагрузки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Скорпионов

Сегодня Скорпионов ждут неожиданные расходы и необоснованная ревность, однако она впоследствии пройдет. Ваше здоровье улучшится, однако в дальнейшем будьте осторожны.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Стрельцов

Сегодня Стрельцы могут быть инертными, пассивными и упрямыми. Забудьте о всплеске любой активности. Попытайтесь набраться сил на следующие дни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Козерогов

Судьба подарит Козерогам приятный сюрприз. Ваше молниеносно принятое решение окажется верным. Не бойтесь рисковать и слушать свою интуицию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Водолеев

Избегайте в этот день уяснения отношений. Больше отдыхайте и проведите день в свое удовольствие. Можно начинать новые дела, например, заняться самообразованием.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Рыб

В этот день рыбам рекомендовано больше слушать и меньше говорить. Совсем скоро в вашей жизни наступят изменения, которые принесут вам успех и новую любовь.