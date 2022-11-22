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Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Овнов
Не поддавайтесь искушению опрокинуть ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах вашего труда и удалить вас от цели.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Тельцов
Тельцам сегодня может сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам положительную энергию, ведь у вас будет больше времени на выходных.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Близнецов
Вероятно, вам придется прибегнуть к просмотру бюджета, в частности, пересмотреть лимит допустимых расходов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Львов
Сегодня позвольте себе расслабиться. Не выполняйте никаких рабочих дел, не контролируйте процессы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Дев.
Доверьтесь своим чувствам и интуиции, они подскажут вам верный путь в будущем. Во второй половине дня ждите значительного прилива энергии.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Весов
Весам в этот день рекомендовано пересмотреть свои настройки здоровья и внести изменения в распорядок дня и при необходимости увеличить физические нагрузки.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Скорпионов
Сегодня Скорпионов ждут неожиданные расходы и необоснованная ревность, однако она впоследствии пройдет. Ваше здоровье улучшится, однако в дальнейшем будьте осторожны.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Стрельцов
Сегодня Стрельцы могут быть инертными, пассивными и упрямыми. Забудьте о всплеске любой активности. Попытайтесь набраться сил на следующие дни.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Козерогов
Судьба подарит Козерогам приятный сюрприз. Ваше молниеносно принятое решение окажется верным. Не бойтесь рисковать и слушать свою интуицию.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Водолеев
Избегайте в этот день уяснения отношений. Больше отдыхайте и проведите день в свое удовольствие. Можно начинать новые дела, например, заняться самообразованием.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 ноября 2022 года для Рыб
В этот день рыбам рекомендовано больше слушать и меньше говорить. Совсем скоро в вашей жизни наступят изменения, которые принесут вам успех и новую любовь.