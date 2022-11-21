День удачен для обучения и овладения новыми навыками, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Овнов

День удачен для построения планов. Подумайте над тем, что вы хотите иметь до конца года и начинайте делать первые шаги для осуществления своей цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Тельцов

Сегодня Тельцы получат выгодные предложения, позволяющие вам выйти на новый уровень жизни. Вы сможете все переосмыслить и начать двигаться вверх с новым задором.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам внимательно следить за людьми, которых вы знаете мало времени. Вероятно, они захотят ввести вас в заблуждение, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Раков

В этот день Раки могут выяснить для себя давно мучившие вас вопросы. Вы расставите для себя все точки над "i" и сможете свободнее дышать, поскольку избавитесь от камня из души.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Львов

Астрологи говорят, что Львам в этот день может присниться пророческий сон. У него есть все шансы осуществиться уже до конца года.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Дев.

Дев сегодня ждет поездка. Она принесет вам немного дискомфорта, поскольку нарушит ваши планы понедельника.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Весов

В этот день Весов ждет успех на работе и в личной жизни. Все возможности будут складываться для вас как можно лучше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Скорпионов

У скорпионов сегодня есть все шансы реализовать давние замыслы. Заручитесь поддержкой друзей и тогда у вас все получится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцам нужно взять паузу в личной жизни. Ваши отношения с партнером дошли слишком далеко, так что вам нужно подумать обоим, как вы видите свое будущее дальше.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Козерогов

Козерогов сегодня ждут положительные изменения. Не останавливайтесь на работе и работайте в полную силу. Руководство это увидит, так что даже сможет увеличить вам зарплату.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Водолеев

Сегодня Водолеям могут сделать больно. Вы можете услышать правду, которая доставит вам неприятность. Однако не стоит ставить сильный упор на другом человеке, начните жить для себя.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для Рыб

Прислушайтесь в этот день к своему сердцу и доверяйте интуиции. Она подскажет вам, как нужно правильно поступить.