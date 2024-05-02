Для кого этот день будет удачным, а у какого знака зодиака может начаться черная полоса, передает LifeStyle 24.
Обратите внимание Будут много плакать: 3 знака зодиака, у которых в мае начнутся проблемы в личной жизни
Гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 мая для Овнов
Овны, сегодня вас ждет повышение заработной платы. Кроме того, день будет удачным для начала новых проектов.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 мая для Тельцов
Тельцы, ваше самочувствие улучшится. Кроме того, близкий человек приготовит сюрприз.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 2 мая для Близнецов
Близнецы, вас ждет интересное знакомство. Этот человек точно останется надолго.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 мая для Раков
Сегодня вам поступит долгожданное предложение. Обдумайте все и согласитесь на выгодных условиях.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 2 мая для Львов
Звезды предсказывают, что этот день будет для вас очень удачным. Сможете реализовать абсолютно все, что задумали.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 мая для Дев
Сегодня вы получите ответы на очень важные вопросы. Однако, это может быть непросто.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 мая для Весов
Сегодня дела пойдут вверх. Вас ждет оглушительный финансовый успех, будто деньги действительно сыплются с неба.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 мая для Скорпионов
Судьба подготовила для Скорпионов кое-что очень интересное. Сегодня вы будете на седьмом небе от счастья.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 мая для Стрельцов
Стрельцы, вам стоит быть очень внимательными и осторожными. Есть риск, что сегодня начнется черная полоса. Будто весь мир настроен против вас.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 мая для Козерогов
Козероги, сегодня вы сможете быстро воплотить в реальность все, что себе запланировали. Этот день будет очень удачным и принесет много позитива.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 мая для Водолеев
Сегодня вам стоит поговорить с дорогим человеком. Даже если боитесь, сделайте это, потому что потом пожалеете, что не попробовали.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 мая для Рыб
Звезды предсказывают, что сегодня вам повезет. Ожидайте успеха в финансовой сфере и отношениях.