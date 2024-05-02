Для кого этот день будет удачным, а у какого знака зодиака может начаться черная полоса, передает LifeStyle 24.

Обратите внимание Будут много плакать: 3 знака зодиака, у которых в мае начнутся проблемы в личной жизни

Гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 мая для Овнов

Овны, сегодня вас ждет повышение заработной платы. Кроме того, день будет удачным для начала новых проектов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 мая для Тельцов

Тельцы, ваше самочувствие улучшится. Кроме того, близкий человек приготовит сюрприз.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 мая для Близнецов

Близнецы, вас ждет интересное знакомство. Этот человек точно останется надолго.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 мая для Раков

Сегодня вам поступит долгожданное предложение. Обдумайте все и согласитесь на выгодных условиях.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 2 мая для Львов

Звезды предсказывают, что этот день будет для вас очень удачным. Сможете реализовать абсолютно все, что задумали.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 мая для Дев

Сегодня вы получите ответы на очень важные вопросы. Однако, это может быть непросто.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 мая для Весов

Сегодня дела пойдут вверх. Вас ждет оглушительный финансовый успех, будто деньги действительно сыплются с неба.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 мая для Скорпионов

Судьба подготовила для Скорпионов кое-что очень интересное. Сегодня вы будете на седьмом небе от счастья.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 мая для Стрельцов

Стрельцы, вам стоит быть очень внимательными и осторожными. Есть риск, что сегодня начнется черная полоса. Будто весь мир настроен против вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 мая для Козерогов

Козероги, сегодня вы сможете быстро воплотить в реальность все, что себе запланировали. Этот день будет очень удачным и принесет много позитива.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 мая для Водолеев

Сегодня вам стоит поговорить с дорогим человеком. Даже если боитесь, сделайте это, потому что потом пожалеете, что не попробовали.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 мая для Рыб