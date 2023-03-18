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Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Овнов
Овны сегодня могут чувствовать себя немного беспокойно. У вас много энергии, но вы не будете понимать, как ее правильно применить. Подумайте о том, чтобы заняться новым проектом или увлекающим вас хобби.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Тельцов
Тельцам сегодня захочется повстречаться со старыми друзьями. Доверьтесь своим инстинктам и обратитесь к людям, к которым вас тянет.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Близнецов
Близнецы сегодня будут генерировать много интересных идей. Это отличный день для мозгового штурма и решения проблем. Астрологи просят вас решать какие-либо проблемы, возникающие на вашем пути и не откладывать ничего до завтра.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Львов
Львы будут чувствовать себя в этот день очень уверенными. Принимайте сегодня новые вызовы или выходите из зоны комфорта. Верьте в свои силы и не бойтесь рисковать.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Дев
Сегодня вы будете сильно заострять свое внимание на деталях. Это отличный день для решения любых задач, требующих точности и организованности. Вы можете обнаружить, что способны сделать многое за короткое время.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Весов
Суббота – прекрасный день для того, чтобы потакать своим страстям и заниматься своими хобби. Не бойтесь самовыражаться и показывать свои таланты.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Скорпионов
Астрологи говорят, что сегодня отличный день для исполнения желаний. Доверяйте своим инстинктам и не бойтесь следовать тому, чего хотите.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Стрельцов
Стрельцов ждет дорога в первой половине дня. Во второй половине дня посвятите время работе и обучению и только тогда отдыху.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Козерогов
Верьте в свои силы и оставайтесь верны своим целям, даже если сегодня что-нибудь пойдет не по вашим планам. В отношениях с любимым человеком могут быть проблемы, которые вам будет очень трудно решить.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Водолеев
Водолеев ждет много работы, которая накопилась за всю неделю. Астрологи советуют вам посвятить время детям, нуждающимся в вашем внимании.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 18 марта 2023 года для Рыб
Если вы давно хотели завести животное, то сегодняшний день удачен для этого. Домашний любимец доставит вам радость и счастье в дом.