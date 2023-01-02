Звезды на вашей стороне: назвали 3 знака зодиака, которым повезет в январе

Первый месяц года станет счастливым для тех, кто родился под знаками зодиака Телец, Дева и Водолей. Представители этих знаков зодиака могут рассчитывать на благосклонность судьбы – январь станет началом белой полосы в жизни.

Начало нового года будет спокойным и удачным для этих знаков зодиака. Водолеи, Девы и Тельцы смогут избежать перегрузок, нервов и конфликтов. 24 канал.

Читайте также Приятно и неожиданно: какие знаки зодиака получат хорошие известия в январе

Телец

Для Тельцов январь может стать месяцем реализации их творческих амбиций – новые проекты и идеи можно будет претворить в жизнь легко и без лишних усилий.

Для этого Тельцы должны раскрыться и не стесняться осуждения – представителям этого знака следует взять судьбу в свои руки и не бояться кардинально менять свою жизнь – удача будет на их стороне.

Гороскоп для Тельцов

Девы

В январе Девы смогут решить любовные проблемы – представители этого знака зодиака могут найти себе вторую половинку, а те, кто уже в отношениях – значительно развить их и улучшить связь с партнером.

Девам в январе следует прислушаться к другим и своему внутреннему голосу – интуиция подскажет, что делать, а удача поможет, чтобы действия Дев были успешными.

Гороскоп для Дев

Водолей

В первый месяц года Водолеи могут получить неожиданное повышение или премию. Их работа и яркие идеи придутся по душе руководству, за что Водолеи могут быть вознаграждены.

Этот месяц станет для Водолея спокойным, без стресса и конфликтов – представители этого знака зодиака смогут просто насладиться жизнью, морально отдохнуть и с новыми силами работать.

Гороскоп для Водолеев