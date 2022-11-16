Представители этого знака родились под звездами, которые дают им темперамент и повышенное желание – они непревзойденные любовники, пишет 24 канал.

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Телец

Хотя снаружи Тельцы выглядят сдержанными и скромными, в постели вы их не узнаете – представители и представительницы этого зодиака знака имеют чем удивить.

Все эмоции, держащие Тельцы в себе в течение длительного времени, переходят в невероятную страсть, изобретательность и активность в сексе. Они – прекрасный пример того, что не стоит судить книгу по обложке.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Скорпионы по праву считаются наиболее сексуальным знаком зодиака – и это касается не только внешности. Родившиеся под этим знаком зодиака не ленятся находить новые игры в постели, исследовать свое тело и тело партнера.

Скорпионы могут быть очень изменчивыми – как жесткими, так и нежнейшими в интиме. Все, что пожелает их партнер, они с легкостью смогут выполнить.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Огненный Стрелец несется вперед к любви и не имеет никаких табу. Представители этого знака зодиака редко знают, чего они хотят, однако всегда готовы попробовать что-нибудь новое – и это касается также секса.

Стрельцы редко задерживаются в отношениях, потому что их ведет дорога к страстям и исследованиям. Они предпочитают встречам на одну ночь, однако сделают так, чтобы эта одна ночь стала незабываемой для партнера.

Гороскоп для Стрельцов