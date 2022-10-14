Феноменальные манипуляторы: астролог назвал 3 знака зодиака, которые лучше управляют другими

Люди, родившиеся под знаками Львов, Раков и Водолеев, легко и мастерски могут достичь своего, крутя людьми, как собственными игрушками. Читайте в материале о лучших манипуляторах зодиакального спектра.

Эти знаки зодиака легко могут достичь желаемого словами, и не только, пишет 24 канал .

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Лев

Эгоистические Львы всегда хотят сделать так, чтобы желания близких, друзей и коллег совпадали с их собственными. Представители этого знака зодиака зациклены на собственном обогащении и сделают все, чтобы их работодатели награждали "лучшего" работника.

Львы сделают все возможное, чтобы добиться успеха в карьере

В семье Львы также любят взять на себя командование – всяческими оправданиями и ложью Львы заставят других сделать за них работу и отдыхать на диване, как настоящие цари.

Рак

Эмоциональные Раки прекрасно умеют управлять эмоциями чужими – и отлично ими пользуются. Чтобы получить желаемое, Раки не гнушаются не только болезненными словами, но и слезами.

Раки задействуют все свои актерские способности, чтобы добиться желаемого

Для достижения своей цели Раки готовы руководить даже самыми близкими – и неважно, насколько масштабно желание представителей этого знака зодиака – они достигнут своего всеми способами. После того, как представители этого знака достигли своего, они даже виду не подадут, что что-то произошло.

Водолей

Самовлюбленные Водолеи любят, когда люди ими восхищаются. Представителям этого знака зодиака нравится, когда в них влюбляются – неважно, будет ли это случайный прохожий или друг детства. И Водолеи с упоением начинают манипулятивную игру, которая имеет целью получить еще одного поклонника в коллекцию.

Водолеи любят внимание и поклонников

Водолеи стремятся свысока наблюдать, как люди страдают от безответной любви, все больше флиртуя и дразня объект интереса. Однако, когда Водолею надоедают любовные игры, он быстро "отшивает" ухажера.