Им тяжело сдержать эмоции: астролог назвал наиболее нервные знаки зодиака

Некоторые знаки зодиака совсем не умеют контролировать себя, когда что-то идет по плану. По поведению Овнов, Близнецов и Водолеев заметно, что эти знаки зодиака не привыкли держать свои эмоции на коротком поводке.

Представители этих знаков зодиака отличаются своим вспыльчивым нравом и конфликтностью. Их лучше не выводить, чтобы не получить проблем на голову, пишет 24 канал.

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Овен

Все огненные знаки зодиака имеют вспыльчивый характер, являются громкими и порывистыми лицами. Однако именно Овны обладают чрезмерной эмоциональностью, которая вредит как и им, так и их окружению.

Гороскоп для Овнов

Овны – очень ранимы, и любой пустяк может задеть их до глубины души. Несмотря на то, что ладят Овны практически с каждым другим знаком, однако их нервы могут быстро изменить ход общения.

Из-за подозрительности, импульсивности и ревности Овны могут устроить скандал, обвиняя знакомых или близких. Из-за постоянных нервотрепок без оснований и поводов этот огненный знак зодиака легко расстраивается и злится, перебирая разные варианты "измены" друзей или семьи.

Близнецы

Этот воздушный знак не только получил кличку "двухликий", но и сам по себе очень непостоянен. Естественная экстравертивность Близнецов может легко измениться на ненависть к компании и людям в целом.

Гороскоп для Близнецов

Если Близнецов ничего не устраивает, сначала они готовы идти на обсуждение и компромисс. Лишь когда конфликт выходит за пределы контроля этого знака, Близнецы начинают не на шутку агрессировать на оппонента, считая его чуть ли не врагом на всю жизнь.

Из-за такой импульсивности и негибкости во взглядах Близнецы постоянно имеют ссоры и не имеют много друзей, способных терпеть воспалительный характер этого зодиака.

Водолей

Водолеи без устали нервничают на протяжении всей своей жизни, переживая за малейшие детали – из-за боязни потерять доверие и уважение среди своего окружения представители этого воздушного знака зодиака всегда стараются быть во всем идеальными. К сожалению, не всегда это им удается – и тогда Водолеи хотят как можно быстрее покинуть компанию, чтобы достаточно пострадать от своей неудачи.

Гороскоп для Водолеев

Несмотря на то, что Водолеи не злятся или истерят публично, когда они остаются лицом к лицу с собой, они могут выплеснуть все накопившиеся эмоции. Водолей может плакать, кричать и ненавидеть себя за то, что они не дотянулись до поставленной ими планки.

Нервы Водолеев можно легко увидеть, когда они умолкают – обычно очень говорливый знак зодиака будто набирает воды в рот и не поддерживает ни одного разговора, стремясь покинуть собеседника и выплеснуть нервы и агрессию.