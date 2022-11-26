Готовьтесь к сюрпризам: назвали 3 знака зодиака, которые могут скоро получить приятный подарок

В ближайшее время звезды подготовят для Львов, Весов и Козерогов неожиданные подарки. Сюрприз для представителей этих знаков зодиака поднимет настроение и настроит позитивный лад.

Те, кто родился под этими знаками зодиака, могут ожидать приятного подарка – это может быть как сюрприз от близких, так и от людей, от которых вы ничего не ожидали, пишет 24 канал.

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Лев

О Льве больше всего будет беспокоиться вторая половинка – любимый человек заметит, что Львам нужна поддержка и радость. Представители этого знака зодиака могут получить маленький, однако знаковый подарок.

Избранники Львов захотят порадовать этот знак зодиака приятными самодельными сюрпризами, а также, вероятно, цветами или сладостями.

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Весы

Держать Весы в тонусе и хорошем настроении помогают их любимые и близкие, которые не поленятся преподнести сюрприз для представителей этого знака зодиака.

Весы могут ожидать как украшения, бижутерию и даже одежду, которая будет в самый раз. Также перед новогодними праздниками Весы смогут получить более ценные подарки.

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Козерог

В ближайшее время Козероги смогут улучшить свое финансовое положение и, наконец, позволить себя побаловать. Все это обусловлено тем, что представители этого знака зодиака могут получить премию на работе за плодотворный труд.

Козероги смогут сходить на шопинг и приобрести все, что они пожелают – они сами сделают себе лучший подарок, которого они очень ждали.

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