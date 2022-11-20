Представители этих знаков зодиака могут браться за любое дело и не бояться провала – этой зимой фортуна будет склонна к ним, пишет 24 канал.

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Близнецы

Для Близнецов этой зимой может произойти новый виток в карьере – если раньше представители этого знака зодиака занимались самообучением или проходили курсы и специальные подготовки, руководство оценит это и предложит повышение.

Близнецам нужно брать все в свои руки – представителям этого знака зодиака следует высказать начальству мысли и идеи о будущих проектах. Даже если многим они могут показаться нереальными и бестолковыми, все будет хорошо – Близнецы смогут справиться с работой идеально.

Гороскоп для Близнецов

Девы

Домашние и интровертные Девы должны долго думать, что делать, как вести себя и тщательно взвешивают все за и против любой ситуации. Нынешняя зима дает возможность Девам раскрыть свой спонтанный потенциал и получить максимум удовольствия от жизни.

Этой зимой Девам следует быть смелыми и решаться делать вещи, не присущие им вообще. Не бойтесь ошибиться – звезды прочат исключительно счастливое окончание любого действия Дев. Те, кто родился под этим знаком, получат возможность отправиться в путешествие, завести новые знакомства и даже встретить возможную любовь всей жизни.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Этой зимой Рыбам нужно наконец-то почувствовать зиму в полной своей красоте. Представителям этого знака зодиака можно съездить в горы, провести время с друзьями или родными на природе и насладиться феерией зимней сказки.

Этой зимой Рыбы смогут вдохновиться снежным сезоном и задать себе отличный ритм на будущий год. Это поможет в будущем эффективнее работать и получить желаемое признание – удача будет преследовать Рыб всюду.

Гороскоп для рыб