Знаки зодиака, для которых декабрь будет неудачным – кто в списке

Астрологи говорят, что трех знаков зодиака в декабре будут преследовать одни неудачи. Им будет сложно не впасть в эмоциональную яму и преодолеть эти трудности наедине.

Так что Козерогам, Близнецам и Тельцам в первый месяц зимы стоит заручиться поддержкой друзей. Подробнее о том, что ждет этих знаков зодиака в декабре, расскажет 24 Канал.

Кто это Какие 4 знака зодиака в декабре сменят работу

Козерог

У Козерогов проблемы начнутся уже на этой неделе. Больше всего пострадает профессиональная сфера жизни. В декабре вы можете много ссориться с коллегами. Такое эмоциональное состояние плохо повлияет на производительность.

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Близнецы

Близнецы же не смогут справиться с семейными проблемами. Их количество будет только увеличиваться. Кроме того, будут терпеть крах и ваши романтические отношения.

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Телец

Тельцы будут пробовать много нового в этом месяце. Однако чаще всего – неудачно. Все попытки будут бесполезными. Успех покинет представителей этого знака зодиака.

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